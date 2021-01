Neun Euro für eine FFP2-Maske: Kunde kritisiert Zeller Apotheke

Vorwurf: Masken zu teuer und nicht zertifiziert. Apothekerin Ulrike Holleis ist empört.

Der Ärger in dieser Causa dürfte bei beiden Beteiligten enorm groß sein.

Kunde Erich Holzmann, seines Zeichens Gründer und Organisator vom "Salzburger Advent", sagt sogar, dass es "eine Schande" sei, was er erlebt habe: "Meine Frau und ich besuchten kürzlich meine Heimatstadt Zell am See, und weil ich die Corona-Maske vergessen hatte, erwarb ich eine FFP2-Maske in der See-Apotheke. Sie kostete neun Euro. Ich dachte mir zunächst gar nicht so viel dabei. Meine Frau klärte mich jedoch darüber ...