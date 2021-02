Neun Millionen Euro für PCR-Tests in einem Jahr in Salzburg

Die SPÖ kritisiert die Auftragsvergabe an einzelne Labore - ohne Ausschreibung. Das Land Salzburg kündigt eine solche jetzt für nächste Woche an.

Am 30. Jänner 2020, also vor fast genau einem Jahr, gab es in Salzburg den ersten Coronaverdachtsfall. Ein Patient wurde an diesem Abend ins Uniklinikum eingeliefert. Damals war von Schnelltests binnen 15 Minuten noch keine Rede. Die Probe musste umständlich nach Wien eingeschickt werden. Tage später wusste man dann: Das Ergebnis war negativ.

Mittlerweile werden täglich Tausende Abstriche genommen. Die Schnelltests sind seit Spätherbst in Mode. Am verlässlichsten ist nach wie vor der PCR-Test aus dem Labor. Wie ...