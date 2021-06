Neun Quellen sorgen für bestes Trinkwasser

St. Veit investiert 600.000 Euro in eine Ringwasserleitung, vom kühlen Nass selbst ist genug da.

Landesweit gesehen, sind heuer nur 83 Prozent der üblichen Niederschläge gefallen. In manchen Orten könnte des zu Wasserknappheit führen, in St. Veit ist dies allerdings nicht zu erwarten. 25 bis 30 Liter pro Sekunde schütten die eigenen neun Trinkwasserquellen der Marktgemeinde St. Veit aus. "Das hört sich vielleicht jetzt nicht so beeindruckend an, ist aber in Wahrheit sehr viel", erklärt Bgm. Manfred Brugger. Rechnet man die 30 Liter auf eine Stunde hoch kommt man auf 108.000 Liter, also 108 Kubikmeter, ...