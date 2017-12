Neun Verletzte bei Auffahrunfall

In Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag kam es auf der Autobahn bei Piding im benachbarten Bayern zu einem schweren Unfall in Fahrtrichtung Salzburg.

Der Lenker eines Audi fuhr nahezu ungebremst auf einen vor ihm fahrenden Minivan auf. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Audi noch über beide Fahrspuren schleuderte, bevor er zum Stehen kam.

In dem Minivan wurden deshalb laut Polizeibericht fünf von sechs und in dem Audi alle vier Insassen teils schwer verletzt. Sie mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser transportiert werden. Bei der Bergung war auch die Feuerwehr Piding eingebunden und mit 27 Mann vor Ort.

An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, der insgesamt auf ca. 80.000 Euro geschätzt wird.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Traunstein haben die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache bereits aufgenommen. Sie konnten feststellen, dass der Unfallverursacher erheblich alkoholisiert war. Das habe für ihn nun den dauerhaften Verlust seines Führerscheins sowie zumindest eine empfindliche Geldstrafe zur Folge.



