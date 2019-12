Neun Verletzte nach Tunnelunfall auf der Tauernautobahn in Salzburg

Bei einem Auffahrunfall auf der Tauernautobahn (A10) im Brentenbergtunnel bei Werfen sind am Samstagvormittag laut Rotem Kreuz neun Personen leicht verletzt worden. Sie wurden von vier Rettungs- und Krankenwagen ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht. In den Unfall in Fahrtrichtung Salzburg waren mehrere Pkw und ein Lkw verwickelt. Was den Unfall ausgelöst hat, ist noch nicht bekannt.

SN/APA (dpa)/DPA/Marc Müller Symbolbild.