Neun Zackelschafe auf Gut Aiderbichl Henndorf geboren

Herkules sorgt für große Überraschung. Der Zackelschaf-Bock war im Vorjahr kastriert worden. Trotzdem sorgte er jetzt für viel Nachwuchs in Henndorf. In der Vorwoche kamen neun Schafe auf Gut Aiderbichl zur Welt.

Seltener Nachwuchs auf Gut Aiderbichl in Henndorf: Neun Schafbabys haben kürzlich das Licht der Welt erblickt. Zackelschaf-Bock Herkules war Ende des Vorjahres in den Schafstall von Gut Aiderbichl eingezogen. Wenig später wurde das Tier kastriert. Trotzdem hat er es geschafft, für viel Nachwuchs zu sorgen: In den Vorwoche kamen neun Schafbabys zur Welt - Mia, Dorli, Fritzi, Tom und Jerry, Bonnie und Clyde, Keanu und Vanessa.



"Zackelschafe sind vom Aussterben bedroht"

"Zackelschafe sind vom Aussterben bedroht", heißt es auf Gut Aiderbichl. Seit Jahren engagiere man sich für bedrohte Tierrassen. Die Gründe, warum viele Haustierrassen vom Aussterben bedroht sind, sind vielfältig. Die grobe Wolle der Zackelschafe war früher zur Herstellung wetterunempfindlicher Pelzmäntel beliebt. Das zottelig anmutende, dichte Fell der Tiere sei wasserundurchlässig und ermöglich den Tieren, Temperaturen zwischen minus 20 und plus 40 Grad zu ertragen, heißt es auf Gut Aiderbichl. Seit dem 19. Jahrhundert sank der Bedarf an der Wolle rasant. Stattdessen wurde die weiche Wolle des Merinoschafs immer beliebter. Das führte schließlich dazu, dass das Zackelschaf kaum mehr gezüchtet wurde.



"Die Tiere haben unseren besonderen Schutz verdient"

"Zackelschafe stehen exemplarisch für die vielen bedrohten Tierarten. Sie haben unseren besonderen Schutz verdient! Umso mehr freuen wir uns, über den zahlreichen Nachwuchs", betont Dieter Ehrengruber, Stiftungsvorstand von Gut Aiderbichl.