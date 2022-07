Neunjähriger Bub auf Bürmooser Bauernhof von Korn verschüttet - tot

Dramatische Szenen auf einem Bauernhof in Bürmoos: Montagnachmittag geriet ein neunjähriger Bub beim Spielen mit seinem Bruder unter eine Ladung Korn. Das Kind kam ums Leben.

Die beiden einheimischen Kinder (neun und acht Jahre alt) befanden sich am Nachmittag in der Scheune des Bauernhofs und spielten auf dem am Traktor angehängten Kipper.

Dieser Kipper war zu diesem Zeitpunkt mit Korn (Auflage von zirka 60 Zentimeter Höhe) beladen. Der Landwirt und dessen Vater standen daneben. Der Kipper war vorne auf etwa 45 Grad angehoben und so in eine nach hinten abfallende Schräglage gebracht, damit das Korn hinten über ein montiertes Rohr abgelassen werden konnte.

Durch das Kippen des Anhängers wurde die Lage des Korns fast nicht verändert. Aus dem montierten Rohr fiel das Korn in einen Trichter und wurde über einen Schneckenantrieb weiterbefördert. Der Bauer schaltete den Schneckenantrieb ein und ging dann in den Stall, um andere Arbeiten zu verrichten. Sein Vater blieb beim Anhänger.

Die Schräglage des Kippers wurde unterdessen von den beiden Kindern als Rutsche verwendet. Sie kletterten von der hinteren Bordwand über das Korn nach oben und rutschten anschließend hinunter.

Aufgrund des abfließenden Korns über das Rohr entwickelte sich eine Art Sog, in den der 9-Jährige offenbar hineingeraten war. Der Rücken des Kindes verhinderte den weiteren Abfluss des Korns und er wurde vom Korn verschüttet.

Der 8-jährige Bruder rief daraufhin um Hilfe. Der Landwirt schaufelte den inzwischen bewusstlosen 9-Jährigen frei.

Das Kind wurde nach Reanimationsmaßnahmen durch das Rote Kreuz und dem Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Salzburg eingeliefert, wo es gegen Mitternacht verstarb.