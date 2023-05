Neuschnee im Gebirge: Der verrückte Winter lässt in Salzburg noch nicht locker

Sonne, 28 Grad, Badewetter - das war vor genau einem Jahr. Im Gebirge liegt nun wieder viel frischer Schnee. Ein verrückter Winter im Rückblick.

Als der Winter sich erstmals zeigte, hatte der Herbst noch gar nicht begonnen. Am 18. September 2022 gab es Fotos vom ersten Schnee in Obertauern. Eine Kaltfront brachte ungemütliche Witterungsverhältnisse auch bis ins Tal. Dafür war dann der Oktober um 4,3 Grad wärmer als im langjährigen Schnitt. Rechtzeitig zum Saisonstart der Skigebiete fiel im Dezember Schnee und dann kam die mehrwöchige Warmwetterphase, quasi ein XXL-Weihnachtstauwetter.

Michael Butschek, Meteorologe bei GeosphereAustria und Leiter des Salzburger Lawinenwarndiensts, spricht von einem "verrückten Winter". Und der lässt momentan nicht locker. Butschek: "In den Hochlagen hat es jetzt zum Teil mehr Schnee, als im Durchschnitt heuer gelegen ist."

Im SN-Saal spricht Butschek am Freitagabend vor Kennern des Geschehens: Zum 23. Mal hat der Lawinenwarndienst heuer im Tourenportal zu einem Foto- und Beitragswettbewerb aufgerufen. Trotz phasenweise dürftiger Schneelage wurden 349 Tourenbeschreibungen inklusive 1431 Fotos hochgeladen. Damit leisten die Damen und Herren der Skitour-Community Beiträge zur alpinen Sicherheit.

Die SN begleiten diesen Bewerb seit Beginn, die von einer Jury, aber auch von der Community selbst bestbewerteten Beiträge werden traditionell zum Saisonausklang im SN-Saal präsentiert.

Dafür gibt es dank treuer Sponsoren auch Sachpreise zu gewinnen. Etwa tourentaugliche Handschuhe. Die kann man in diesen Tagen nicht nur im Hochgebirge noch brauchen. Am Mittwoch etwa hat es am Morgen im nördlichen Flachland nur sechs Grad plus, Innergebirg ist es noch frischer.

Tourengeherszene im SN-Saal

Die Teilnehmenden am Skitourenportal des Salzburger Lawinenwarndiensts im SN-Saal zum Saisonausklang. Stehend v. l.: Mike Lainer, Nani Klappert, Philipp Kogler (Lawinenwarndienst Salzburg), Klaus Einmayr, Philipp Knab (Blizzard), Peter Kostecka, Hartmut Dörschlag, Leonhard Stock, Sebastian Waldbauer (Martini Sportswear), Gerd Frühwirth (Alpenverein Salzburg), Michael Butschek (GeoSphere Austria); hockend v. l.: Bernadette Höring, Martin Hackl, Uta Philipp, Anita Bitterlich (Alpenverein Salzburg), Hans Altmann.