Neuschnee und Sturm in Salzburg - große Lawinengefahr, Schneefahrbahnen

Lieber nichts riskieren... - in den Salzburger Bergen herrscht stellenweise Lawinenwarnstufe 4, also "große Gefahr". Und auch auf den Straßen ist erhöhte Vorsicht angesagt.

Neuschnee und Sturm sorgen in den Nordalpen und Tauern im Land Salzburg für große Schneebrettgefahr. Das meldet der Salzburger Lawinenwarndienst in seiner aktuellen Lagemeldung am Mittwochmorgen.

Anzahl und Ausdehnung der Gefahrenstellen nehmen im Tagesverlauf zu. Betroffen sind kammnahes und kammfernes Steilgelände aller Expositionen vom lichten Hochwald aufwärts.

Spontane Lawinenabgänge sind möglich

Der frische Triebschnee kann bereits durch das Gewicht eines einzelnen Wintersportlers ausgelöst werden. Die Gefahr spontaner Lawinen steigt tagsüber an - aus stark mit Triebschnee beladenen Hängen sind mittlere bis große Lawinen möglich.

In den Hochlagen der Tauern und Nordalpen herrscht bzw. entwickelt sich tagsüber große Lawinengefahr, auch in den anderen Gebirgsgruppen ist die Situation abseits der gesicherten Pisten heikel und erfordert (viel) Erfahrung in der Lawinenbeurteilung. Eine Auslösung des frischen Triebschnees muss in vielen Steilhängen in den Hochlagen bereits als wahrscheinlich angenommen werden.

Gefahrenstellen befinden sich in allen Expositionen und teils untypisch auch kammfern und im lichten Hochwald. Oberflächlich ausgelöste Lawinen (künstlich und spontan) können auch auf tiefer liegende Schichten durchbrechen und dann große Ausmaße entwickeln. Schlechte Sicht erschwert zudem die Gefahreneinschätzung, in Summe herrschen heute sehr ungünstige Verhältnisse.

SN/privat Winterliche Straßenverhältnisse – hier die Tauernautobahn nahe der Raststätte Krottendorf im Lungau (Gemeinde Zederhaus).

Winterliche Fahrverhältnisse

Der Wintereinbruch machte sich natürlich auch auf den Verkehrswegen bemerkbar. So warnte die Autobahngesellschaft Asfinag am Mittwochvormittag vor winterlichen Fahrverhältnissen unter anderem auf der Westautobahn zwischen Seewalchen (km 234) und Thalgau (km 274) sowie auf der Tauernautobahn zwischen Flachauwinkel (km 74) und Zederhaus (km 92). Auf Kärntner Seite der Tauernautobahn gab es hingegen keinerlei Probleme. Dort schien die Sonne, die Fahrbahn war staubtrocken.

