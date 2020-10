Neustart im Schützenwirt in St. Jakob

Nach fast zwei Jahren Leerstand gibt es nun neue Pächter für den Schützenwirt in St. Jakob am Thurn - noch heuer soll eröffnet werden.

Es war ein harter Schlag für das Dorfleben in St. Jakob, als der Schützenwirt Ende 2018 zusperrte. Die Wartezeit auf einen neuen Betreiber erschien manchen St. Jakobern so lang, dass zwischenzeitlich schon Gerüchte laut wurden, Eigentümer Daniell Porsche verlange überhöhte Preise oder wolle das Gasthaus in Wohnungen umwandeln. Dem widersprach Porsche-Sprecherin Tina Zapletal-Eggl in einem TN-Bericht im heurigen Jänner vehement - ein Überangebot an Gastronomiebetrieben, die zur Verpachtung stünden, erschwere die Suche. Man wolle jemanden finden, der das Gasthaus langfristig betreibe und das bisherige Konzept einer qualitativ hochwertigen Küche mit regionalen Zutaten weiterführe.

Diesen hat man nun in Gestalt von Robert Rübsam und seiner Lebensgefährtin Andrea Breitenthaler gefunden, vergangene Woche wurden die Verträge unterschrieben. "Wir suchen schon lang ein passendes Objekt und sind dann durch Mundpropaganda auf den Schützenwirt gestoßen", sagt Rübsam. "Da war nicht der Gedanke, was können wir da drin machen, sondern der Wirt an sich, der Bio-Gedanke, das hat einfach zu uns gepasst."

Aus der Sterneküche ins Gasthaus

Der gebürtige Thüringer und die Köstendorferin waren als Köche jahrelang in der Sternegastronomie tätig - Breitenthaler zuletzt im Hangar-7, Rübsam als Küchendirektor im "Schwarzacher" in Saalbach-Hinterglemm. "Da hatte ich 25 Köche und Servicemitarbeiter unter mir und konnte mich in der Administration üben", schmunzelt der 29-Jährige im TN-Gespräch. Kennengelernt haben sie sich 2015 im Luxusresort Vila Joya in Portugal, damals eines der besten Restaurants der Welt, wo beide als stellvertretende Küchenchefs tätig waren.

In der Küche des Schützenwirts wollen die beiden nun den bisherigen Weg des Hauses mit hochwertigen regionalen Zutaten weitergehen - allerdings ohne Biozertifizierung: "Den Gedanken wollen wir schon leben. Die Zertifizierung schränkt einen aber ein Stück weit ein. Es gibt einige Bauern, mit denen wir zusammenarbeiten, die keine Zertifizierung haben, bei denen wir aber wissen, wie sie arbeiten und dass die Qualität passt."

Der klassische "Gasthausgedanke" in modernem Gewand

Vom Gesamtkonzept her soll der Schützenwirt wieder ein modernes Gasthaus werden: "Wir wollen den klassische Gasthausgedanken wiederbeleben mit Stammtischen, Familienfeiern etc. Nur die Aufmachung, der Stil und die Einrichtung etc., das wird nicht so klassisch sein", sagt Rübsam. "Es ist ja schon das Gebäude an sich ein eher modernes Gasthaus."

Verpächter Peter Daniell Porsche lässt in einer Presseaussendung mitteilen, er freue sich, dass nach langer intensiver Suche und trotz der coronabedingt schwierigen Gastro-Situation ein ambitionierter Pächter gefunden werden konnte und dass der Schützenwirt damit wieder in gute Hände komme.

Eröffnung ehestmöglich, spätestens zum 30. Geburtstag

Die Vorbereitungs- und Umbauarbeiten laufen bereits auf Hochtouren, Geschirr und Tischdekoration werden auf den neusten Stand gebracht und vor allem soll auch die Inneneinrichtung den Wünschen der neuen Pächter angepasst werden. "Es steht noch extrem viel Arbeit an. Aber wir müssen zumindest keine Wände bewegen", sagt Rübsam, der am 10. Dezember seinen 30. Geburtstag feiert - vielleicht zusammen mit der Eröffnung. Der geplante Starttermin Anfang November ist bereits nach hinten gerückt, spätestens Dezember sei Deadline für die Eröffnung, "wenn keine höhere Macht dazwischenfunkt". Sprich, wenn die coronabedingten Einschränkungen für die Gastronomie eine Eröffnung und einen wirtschaftlichen Betrieb zulassen.