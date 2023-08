Neuwagen für Spritztour entwendet und zu Schrott gefahren: Polizei forscht 16-jährigen Salzburger aus

Gruppe von vier jungen Leuten nahm laut Polizei bereits am 1. April das unversperrte Auto in Schwarzach in Betrieb und fuhr es dann bei einer illegalen Spritztour fast zu Schrott - der Wagen wurde schwer beschädigt in Elixhausen sichergestellt. Jetzt forschte die Polizei einen 16-jährigen Salzburger als einen der Täter aus; der Bursch sitzt bereits wegen etlichen anderen Delikten in Haft.

BILD: SN/CHRISTIAN SPRENGER Symbolbild.