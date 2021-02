Neuwirt in Bad Vigaun baut groß um

Anstelle des 65 Jahre alten Festsaals entsteht ein neuer Hoteltrakt und auch im Bestandsgebäude bleibt kaum ein Stein auf dem anderen.

Ein großes Bauprojekt steht nicht nur an der Vigauner Ortseinfahrt am Start, sondern auch im Herzen der Gemeinde: Der Landgasthof Neuwirt wird in den kommenden Monaten groß umbauen: Der Gastraum wird erweitert, die Küche erneuert, die Terrasse vergrößert und ein komplett neuer Hoteltrakt mit zehn neuen Zimmern entsteht, plus Garten und Tiefgarage sowie neuem Stiegenhaus und Lift.

Neue Gasträume: Platz für 80 Personen

Mit dem coronabedingten Stillstand ...