Nicht angemeldeter Corona-Protestmarsch in der Stadt Salzburg - 22 Anzeigen

Am Sonntagnachmittag kam es in der Salzburger Altstadt erneut zu einem "Protestspaziergang". Die Versammlung war nicht angemeldet. Bis zu 150 Teilnehmer spazierten durch die Stadt. 22 Personen wurden von der Polizei angezeigt.

In Salzburg haben am Sonntagnachmittag rund 150 Personen an einer nicht angemeldeten Corona-Demo teilgenommen. Wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Abend mitteilte, resultierten mehrmalige Kontrollen entlang des Zuges in 22 verwaltungsrechtlichen Anzeigen. Es habe keine Festnahmen oder strafrechtliche Anzeigen gegeben. Der Mindestabstand sei größtenteils eingehalten worden, auch Masken seien wegen des massiven Einschreitens der Polizei aufgesetzt worden.



Teilnehmer zum Maskentragen aufgefordert

Etwa 30 Personen hätten sich am frühen Nachmittag am Mozartplatz zu einem gemeinsamen Spaziergang getroffen, schilderte die Polizei. Sie stufte diesen als nicht angezeigte Versammlung ein und rief die Teilnehmer wiederholt zum Maskentragen auf. Nachdem die Teilnehmeranzahl auf rund 150 angestiegen war, konnte sich die Gruppe gegen 14.00 Uhr in Richtung Salzach in Bewegung setzen.





22 Personen angezeigt

Die Abstandsregeln seien zum Großteil eingehalten worden, hieß es in der Polizeiaussendung. Die Teilnehmer hätten zunächst keinen eng anliegenden Mund-Nasen-Schutz getragen, was sich aber aufgrund der massiven Polizeikontrollen geändert habe. Während des Zuges durch die Salzburger Innenstadt gab es mehrere Polizeikontrollen, die in mindestens 22 Anzeigen resultierten (14 wegen Nichttragens des Mund-Nasen-Schutzes, zwei wegen Nichteinhaltens des Mindestabstandes, vier wegen Lärmerregungen und zwei wegen Ordnungsstörungen). Gegen 15.45 Uhr habe sich die Versammlung am Rudolfskai aufgelöst.

Quelle: SN