Nicht angeschnallt und auf Drogen: Polizei zog Autofahrer in Wals aus dem Verkehr

Der 38-jährige Inder musste seinen Führerschein abgeben und wird angezeigt.

Am späten Mittwochnachmittag wurde eine Polizeistreife auf einen nicht angegurteten Fahrzeuglenker in Wals aufmerksam. Im Zuge einer anschließend durchgeführten Lenker- und Fahrzeugkontrolle konnten bei dem 38-jährigen in Österreich wohnhaften indischen Fahrzeuglenker Merkmale einer Beeinträchtigung festgestellt werden. Ein Alkovortest verlief negativ. Ein durchgeführter Speicheltest und Urintest verliefen positiv auf Opiate. Die Untersuchung durch den Sprengelarzt ergab in weiterer Folge die Fahruntauglichkeit des Lenkers. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Anzeige wird an die zuständige Verwaltungsbehörde erstattet, berichtet die Polizei