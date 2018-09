Nichts kann den Zusteller stoppen

Am 4. September ist der internationale Tag der Zeitungszusteller. Engelbert Grössinger liefert auch bei Orkan und Schneesturm.

Das Hochwasser des Jahres 2002 hat Engelbert Grössinger noch gut in Erinnerung. Es war eines der wenigen Ereignisse, bei denen er das Zustellen der "Salzburger Nachrichten" kurz unterbrechen musste. Seit rund 30 Jahren stellt der 68-jährige Neumarkter Zeitungen in Thalgau zu. Bei dem Starkregen im Juni 2002 brach ein Damm, als er dort gerade mit seinem Auto unterwegs war. Wassermassen fluteten die Straße und spülten Engelbert Grössinger in seinem Auto weg. "In der Nähe war ein Sägewerk. Dort landete das Auto auf einem Holzstapel. Mir ist zum Glück nichts passiert. Und den Zeitungen auch nicht. Die lagen auf dem Rücksitz, so hoch ist das Wasser im Auto nicht gestiegen." Die Zeitungen stellte er noch zu, allerdings musste er sich dazu ein anderes Auto ausleihen.