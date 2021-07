Niederländer auf Spurensuche in Salzburg: "Wer war die einstige Liebe meines Opas?"

Ein 34-jähriger Niederländer ist in Salzburg auf Spurensuche. Erst nach dem Tod seines Großvaters erfuhr er auf wundersame Weise von dessen Zeit in Salzburg und schreibt nun einen Familienroman.

Es war eine riesige Überraschung für die ganze Familie, als der Niederländer Jasper Beijneveld drei Jahre nach dem Tod seines Opas in einer alten Schachtel auf dem Dachboden Tagebücher, Briefe und Dokumente entdeckte, die ein weitgehend unbekanntes Kapitel in der Lebensgeschichte des Großvaters offenbarten. Es spielt mitten in der Stadt Salzburg.

"Mein Großvater hat nie über diese Zeit gesprochen", schildert der 34-Jährige. Er sitzt auf der Terrasse des Café Tomaselli in der Salzburger Altstadt und gewährt Einblick in ...