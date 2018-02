Niederländer demoliert Radaranlage vor Puch-Urstein

Das Auto schleifte die Frontkameras vor der Autobahnbrücke Puch-Urstein rund 50 Meter mit. Niemand wurde verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Tauernautobahn (A10) im Salzburger Tennengau ist am Samstag der Pkw eines 56-jährigen Niederländers mit einer Radaranlage kollidiert. Der Wagen schleifte die beiden Frontkameras noch rund 50 Meter mit. Verletzt wurde laut Polizei niemand.



Warum das Auto des Urlaubers um 12.00 Uhr vor der Autobahnbrücke Puch-Urstein in Fahrtrichtung Salzburg ins Schleudern kam, war vorerst nicht bekannt. Wegen der Aufräumungsarbeiten war die Fahrbahn an der Unfallstelle eine Stunde lang nur einspurig befahrbar. Zu diesem Zeitpunkt herrschte starker Reiseverkehr aufgrund des Urlauber-Schichtwechsels. Nicht nur auf der A10, auch auf der A1 und auf Bundesstraßen im Pongau und Pinzgau forderten Staus oder zähflüssiger Verkehr die Geduld der Fahrzeuglenker.





(SN)