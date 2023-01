Niederländer vor Lokal in Saalbach attackiert

Der 33-Jährige erlitt Schnittverletzungen. Die Angreifer ergriffen die Flucht.

Am Sonntagabend kam es vor einem Lokal in Saalbach zu einer Attacke gegen einen 33-jährigen holländischen Staatsbürger. Erkenntnissen zufolge wurde der Holländer beim Verlassen des Lokals von zumindest einem unbekannten Mann mit einem bislang unbekannten Gegenstand mehrfach im Hals beziehungsweise Kopfbereich verletzt (Schnittverletzungen). In weiterer Folge flüchteten die Täter (etwa fünf Personen) in Richtung Hinterglemm. Eine Fahndung verlief bis dato negativ. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.