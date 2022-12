Niederländer war mit Rauschgift im Reisezug nach Salzburg unterwegs

Der 37-Jährige befand sich laut eigenen Angaben auf dem Weg zur Arbeit als Hotelmitarbeiter in Österreich.

Am Montagvormittag waren die Schienenfahnder der Grenzpolizei Piding in einem Reisezug von Rosenheim nach Salzburg unterwegs. Während der Fahrt wurde auf Höhe Teisendorf ein niederländischer Staatsangehöriger genauer kontrolliert.

Der 37-Jährige befand sich laut eigenen Angaben auf dem Weg zur Arbeit als Hotelmitarbeiter in Österreich. Bei der anschließenden Durchsuchung stellte sich heraus, dass er verbotene Betäubungsmittel mit sich führte.

Die Beamten konnten bei dem Herrn zwei Kunststoffverpackungen feststellen, in denen sich verbotenes Haschisch befand.

Daraufhin wurde noch im Reisezug eine Anzeige wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz gefertigt und das Rauschgift wurde sichergestellt. Das berichtet die Grenzpolizeiinspektion Piding.