Niederländischer E-Bike-Fahrer starb bei Sturz in Bramberg

Beim Sturz in ein Bachbett im Oberpinzgau ist in der Nacht auf Sonntag ein niederländischer E-Bike-Fahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei in der Früh mitteilte, fuhren der 49-Jährige und ein 54-jähriger Landsmann nachts von Neukirchen nach Bramberg, als sie den Weichseldorferbach übersahen und ins etwa drei Meter tiefe Bachbett stürzten. Der 49-Jährige starb noch an der Unfallstelle, der 54-Jährige wurde mit Kopfverletzungen ins Spital Zell am See gebracht.

Gegenüber der APA teilte die Polizei am Sonntag mit, dass die beiden Männer kurz nach Mitternacht abseits des befestigten Radweges über eine angrenzende Wiese gefahren seien. Das Bachbett dürften sie auch übersehen haben, weil die Fahrräder nicht beleuchtet waren. Zudem trug keiner der beiden niederländischen E-Bike-Fahrer einen Fahrradhelm.