Niedernsill: Acht Verletzte bei Frontalkollision zweier Kleinbusse

Gleich acht Menschen haben Dienstagfrüh bei einem Verkehrsunfall auf der B168 (Mittersiller Straße) in Niedernsill Verletzungen erlitten. Zwei Kleinbusse waren zusammengestoßen.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben des Roten Kreuzes kurz nach 6:30 Uhr auf Höhe der ENI-Tankstelle. Vier Krankentransportwagen wurden an die Unfallstelle beordert. Neun Sanitäter kümmerten sich um die Verletzten. Der Einsatz eines Notarztes war nicht vonnöten.

Denn trotz der Frontalkollision der zwei VW-Busse dürften die Beteiligten Glück im Unglück gehabt haben. Jürgen Krizan, Einsatzleiter des Roten Kreuzes, sagte auf SN-Anfrage: "Alle acht Patienten haben leichte Verletzungen erlitten. Sechs haben wir in das Krankenhaus nach Zell am See gebracht, die beiden anderen nach Schwarzach."

Die Polizei leitete Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache ein.

