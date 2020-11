Niedernsill: Autoraser binnen 30 Minuten zweimal "geblitzt"

Binnen 30 Minuten ist in der Nacht auf Mittwoch ein Autoraser auf der Mittersiller Bundesstraße zweimal von der Polizei bei Tempoüberschreitungen gemessen worden - und zwar bei ziemlich beträchtlichen.

Beamte der Landesverkehrsabteilung der Salzburger Polizei hatten in der Nacht auf Mittwoch Radarmessungen durchgeführt. Dabei konnten die Polizisten im Gemeindegebiet Niedernsill einen Pkw messen, der auf der Mittersiller Bundesstraße in Fahrtrichtung Zell am See mit 172 km/h bei erlaubten 100 km/h unterwegs war.

Als ob das noch nicht teuer genug werden würde...: Derselbe Pkw konnte rund 30 Minuten später, in der entgegengesetzten Fahrtrichtung, mit 170 km/h gemessen werden. Der Lenker wird angezeigt. Er muss mit einem Führerscheinentzugsverfahren rechnen.

Quelle: SN