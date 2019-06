Niedernsill: Frontalzusammenstoß nach Abbiegemanöver

Zwei Autos sind bei Niedernsill auf der B168, der Mittersiller Bundesstraße, kollidiert.

Eine 55-jährige Pkw-Lenkerin wollte nach links in den Ortsteil Hackl einbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Wagen einer 52-jährigen Uttendorferin. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der entgegenkommende Pkw zur Seite geschleudert. Beide Lenkerinnen und zwei Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Alle wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Zell am See gebracht.

Ein Alkotest ergab bei der Lenkerin aus Stuhlfelden einen Wert von 0,58 Promille. Die Frau wird angezeigt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Feuerwehr Niedernsill war mit 20 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz, berichtete die Polizei.

Quelle: SN