Niedernsill: Gleich in zwei Häuser wurde in der Nacht auf Sonntag eingebrochen

In der Nacht auf Sonntag schlugen Einbrecher in Niedernsill in zwei Einfamilienhäusern zu. Das meldet die Polizei.

In das erste Haus gelangten die Täter über die Terrassentür, indem sie diese aufbrachen. Sie durchwühlten sämtliche Kästen und Schubladen. Die Unbekannten flüchteten mit Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Schadenshöhe. Das Einfamilienhaus war zum Zeitpunkt der Tat unbewohnt.

Ins zweite Haus gelangte ein Einbrecher über ein aufgebrochenes Kellerfenster. Im Obergeschoß wurde dieser allerdings von einem Hausbewohner überrascht. Der Unbekannte flüchtete mit Bargeld in ebenfalls noch unbekannter Höhe.

Die Polizei ermittelt.