Niemand umrundete Oberösterreich schneller als der Kuchler Ultra-Radfahrer Dominik Meierhofer

Der Kuchler Ultra-Radfahrer Dominik Meierhofer holte sich in einem knappen Rennen den Sieg bei der Race Around Austria Challenge, presented by Fever-Tree

Im Vorjahr belegte der Kuchler Ultra-Radfahrer Dominik Meierhofer Rang drei beim Race Around Austria Extreme - dem Bewerb über 2.200 Kilometern Länge und 30.000 Höhenmetern. Bei der diesjährigen Auflage ging Dominik Meierhofer bei der Challenge-Variante, die mit 560 Kilometern rund um Oberösterreich führt, an den Start und erreichte nach 16 Stunden und 38 Minuten als Erster das Ziel. Der Tennengauer gewann denkbar knapp vor Daniel Klug aus Altenfelden (16 Stunden, 43 Minuten), Johannes Berchtold aus Salzburg (16 Stunden, 56 Minuten) und Lukas Kaufmann aus Kronstorf (17 Stunden, 35 Minuten). "Ich bin richtig stolz auf diesen Sieg! Ich habe mitbekommen, dass es ziemlich eng war. Vom Training her wusste ich, was ich fahren kann und ich bin zum Glück nicht eingegangen", sagte der Triumphator im Zielort St. Georgen im Attergau. Den Veranstaltern und den Fans streute Meierhofer ebenso Rosen: "Das Event ist mega. Da fährt man irgendwo um Mitternacht durchs Mühlviertel und plötzlich ist die Hölle los. Da stehen Kinder mit ihren Eltern an der Straße und feuern uns mit bengalischen Feuern an. Da fährst du automatisch mit einer Gänsehaut 30 Watt mehr. Das ist Radsport, da bewegt sich was." Übrigens gibt Dominik Meierhofer auf seiner privaten Facebook-Seite seinen Energieverbrauch während des Rennens mit 16.640 Kalorien an. Das entspricht in etwa 55 Cheeseburgern.