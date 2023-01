Nightrace in Schladming: Polizei setzt heuer erstmals Drohnen ein

Erstmals seit zwei Jahren gibt es beim Nachtslalom in Schladming wieder volles Haus. Das stellt auch die Polizei vor große Aufgaben. Auf der B320 vom Pongau in die Steiermark ist mit Stau zu rechnen.

Nach zwei coronabedingt mageren Jahren mit kaum Publikum am Zielhang der Planai in Schladming werden beim Nightrace am Dienstag nun wieder rund 40.000 Fans erwartet. 27.500 Tickets wurden aufgelegt, weitere etwa 13.000 Gäste werden in der Weltcupmeile in Schladming sein, hieß es bei der Landespolizeidirektion Steiermark. Auch zum ersten Nacht-Riesentorlauf der Männer am Mittwoch dürften wohl um die 10.000 Fans kommen - zwar weniger als beim Slalom, aber auch diese Zuschauermenge bedeutet regen Betrieb.

Stau auf Ennstal-Bundesstraße

Besonders die Regelung der An- und Abreise der Fans ist stets eine der aufwendigsten Aufgaben. Tausende Pkw und einige Hundert Busse werden erwartet. Parkplätze seien aber ausreichend vorhanden. Dennoch wird vor allem auf der Ennstal-Bundesstraße (B320) mit Stau gerechnet. Eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird von der Exekutive, aber auch seitens des Veranstalters dringend empfohlen.

Heimo Kohlbacher, Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark, spricht von einer "sportlichen Herausforderung" für die Exekutive. Ein Nacht-Doppel hat es in dieser Form ja noch nicht gegeben. Kohlbacher: "Der Einsatz wird dadurch ja um einen Tag verlängert. Das bedeutete für die Polizei auch, entsprechende Unterkünfte für alle Kräfte zu beschaffen."

Über die Personalstärke der Polizei wollte Kohlbacher keine Detailauskünfte geben. Für die Überwachung der Veranstaltung würden jedoch heuer erstmals auch Drohnen eingesetzt, sagte Kohlbacher.

Siegmund Schnabl, der Bezirkspolizeikommandant von Liezen, sagte: "Ein solcher Einsatz kann mit bezirkseigenen Kräften nicht bewältigt werden." Verstärkung kommt aus der gesamten Steiermark, aber auch Sonderkräfte aus anderen Bundesländern wie zum Beispiel der Entschärfungsdienst aus Wien werden an Ort und Stelle sein.

Kräfte aus Salzburg sind diesmal nicht explizit angefordert worden. Diese haben vor Kurzem den Einsatz rund um den Nachtslalom der Frauen in Flachau gemeistert. In zwei Jahren sind sie bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm dann ohnehin gefordert.