Nikolaus kommt in Coronazeiten mit dem Feuerwehrauto

Der Nikolaus hat von der Regierung grünes Licht bekommen. In Salzburg steht er in den Startlöchern. In Hof kommt er im Feuerwehrauto.

. Das Aufatmen ist groß, sowohl bei den Untersberg Perchten als auch bei Josef Sams, Pfarrer in Hof. Und wohl auch bei vielen Kindern im ganzen Bundesland. Am Mittwoch gab die Regierung bekannt, dass die Kinder in Coronazeiten nicht auf den Nikolaus verzichten müssen. "Gerade für Kinder war dieses Jahr mit Abstandhalten, Verzicht und Einschränkungen eine enorme Belastung", wird Bundeskanzler Sebastian Kurz in einer schriftlichen Stellungnahme zitiert. Die Regierung wird den Nikolo darum explizit in die "Rechtliche Begründung" zur COVID-19-Notmaßnahmenverordnung ...