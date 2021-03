Nimm einen Vierling Ciböben - und backe einen Osterzelten nach einem barocken Rezept aus Salzburg

Was zu Barockzeiten in Salzburgs gehobenen Haushalten serviert wurde, lässt sich heute nachbacken. Marlene Ernst hat für Ostern ein Rezept aus Conrad Haggers legendärem Kochbuch aufbereitet.

Wer sich heuer zu Ostern etwas Besonderes gönnen will, der kann kulinarisch in die Vergangenheit reisen und so in die barocke Küche einst höhergestellter Haushalte eintauchen. "Zelten im Sinne von Früchtekuchen findet man in historischen Quellen eher selten, umso erfreulicher ist es, dass man im Salzburger Kochbuch von Conrad Hagger fündig wird", sagt Marlene Ernst. Die Gastrosophie-Expertin beschäftigte sich an der Universität Salzburg mit historischen Rezepten. Hagger, der Küchenchef am erzbischöflichen Hof, hinterließ der Nachwelt in seinem 1718/1719 erschienenen "Neues ...