Nirgends ist so viel verbaut wie in Schallmoos

Auch wenn in manchen Gegenden enorm viel Grün zu sehen ist: Schallmoos hat insgesamt viel zu wenig davon. Das Projekt "1000 Bäume für Schallmoos" will dem gegensteuern.

Die Auskunft des Stadtgartenamtes stimmte nicht gerade zuversichtlich: etwa 20 geeignete Baum-Standorte auf öffentlichen Flächen hat Gartenamtsleiter Christian Stadler bisher ausfindig machen können. Der Plan, den der Stadtentwicklungsverein Schallmoos seit gut einem Jahr verfolgt, heißt jedoch "1000 Bäume für Schallmoos", die Stadt Nachrichten haben darüber berichtet.

75 Prozent der Flächen in Schallmoos sind versiegelt

Zu ihrem jüngsten Treffen luden die Schallmooser deshalb Reinhard Medicus, ehemals im Magistrat in der Stadtplanung mit Schwerpunkt Naturschutz und Naturraumplanung. "Schallmoos ist mittlerweile zu 75 Prozent verbaut und die Flächen versiegelt, das ist der höchste Anteil in der Stadt. Somit wird es schwierig, genügend Wurzelraum für Bäume zu finden", erläutert der pensionierte Biologe. "Selbstverständlich wäre es für den ganzen Stadtteil lohnend, mehr Grün hereinzubekommen."

Entlang der Straßen und Gehsteige ist der Wurzelraum begrenzt, da sämtliche Versorgungs- und Abwasserleitungen genau dort verlegt sind und sie nicht überbaut werden dürfen. "Wenn beim Aufgraben Wurzeln gekappt werden, lebt der Baum sicher noch etliche Jahre, aber irgendwann wird es ihm zu viel." Weniger problematisch sind Pflasterungen, solange sie nur begangen und nicht befahren werden. "Der Baum kommt nicht mit der Verdichtung zurande und den Erschütterungen durch Fahrzeuge."

Gespräche mit den Gewerbebetrieben

Abgesehen von den Parks sieht Medicus kaum verfügbare Räume im Stadtteil. Die einzige Möglichkeit bestehe darin, mit den großen Gewerbebetrieben ins Gespräch zu kommen. "Es braucht Ideen, um sie zu gewinnen, zumindest entlang der Straßen müsste einiges möglich sein. Mehr Grün würde ja auch die Umgebungsqualität ihrer Mitarbeiter heben."

Sollten doch noch 1000 Bäume in Schallmoos wachsen, so werden sie zum überwiegenden Teil wohl in Privatgärten gepflanzt werden müssen. "Dazu kann man aber niemanden verpflichten." Als verloren sieht Medicus Schallmoos nicht. "Aber es wird schwierig und mühsam", bemerkt er mit Blick auf die Realität.