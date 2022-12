(Noch-)Ehefrau getötet: Pinzgauer Wirt im Jänner wegen Mordes vor Gericht

In solcher Dichte wie in Lofer hat Jesus vermutlich noch nirgends das Licht der Welt erblickt. Auf etwa halbstündigem Fußweg lässt sich 39 Mal betrachten, wie es gewesen sein könnte, dass Gottes Sohn auf …

Am Donnerstagvormittag, offenbar gegen 10.30 Uhr, brach auf der Heimalm, einer Skihütte im Skigebiet Hochalm in Rauris, ein Brand aus. Zum Feuerausbruch kam es im Heizraum, der sich im Keller der Hütte …

Chronik

Ein Mülleimer auf einer Toilette in der Tiefgarage des Kongresszentrums begann gegen 20.00 Uhr aus bislang unbekannten Gründen zu brennen. Die Feuerwehr Zell am See wurde alarmiert und hatte den Brand schnell …