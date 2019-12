Noch-Ehemann schoss vor Frau in der Stadt Salzburg in die Luft

Die Ehefrau verbarrikadierte sich im Zimmer der Tochter und erstattete am nächsten Tag Anzeige.

Ein 42-jähriger Mann hat in der Nacht auf Samstag in der Stadt Salzburg seine Ehefrau, mit der er in Scheidung lebt, mit einer Waffe bedroht. Als die Frau von einer Feier nach Hause kam, empfing sie ihr Mann am Eingang des Wohnhauses mit einer Pistole in der Hand und schoss in die Luft. Die Frau lief in das Haus und verbarrikadierte sich im Zimmer ihrer Tochter, berichtete die Polizei Salzburg.

Aus Angst vor ihrem Noch-Ehemann verständigte die Frau vorerst nicht die Polizei. Am Sonntagmorgen versuchte die Frau, mit dem 42-jährigen Serben zu reden. Das Gespräch endete mit einem Streit, woraufhin die Frau beschloss Anzeige zu erstatten. Bei der Hausdurchsuchung stellten die Polizisten drei Langwaffen und eine Schreckschusspistole sicher. Gegen den 42-Jährigen wurde ein Waffen- und ein Betretungsverbot ausgesprochen.

Quelle: APA