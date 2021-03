Noch gibt es Schnelltests: Salzburgs Apotheken waren auf Ansturm vorbereitet

300 Schnelltests pro Apotheke reichten, um den ersten Ansturm bewältigen zu können. Pharmazeuten gehen aber davon aus, dass die Tests bald ausgehen werden.

Noch seien ihm die Schnelltests nicht ausgegangen, sagt Friedrich Wieser. Der Geschäftsführer der St.-Erhard-Apotheke in Salzburg-Nonntal konnte am Montag zu Mittag seinen Kunden noch Packungen mit den Gratistests, die die Regierung für den privaten Gebrauch zur Verfügung stellt, aushändigen. 40 Millionen Tests hatte die Regierung österreichweit bestellt, zum Start der Aktion waren drei Millionen geliefert worden, 300 Testpakete mit je fünf Tests sollte es am Anfang für jede Salzburger Apotheke geben. Ab nächster Woche wird es Nachschub geben. In der ...