Nah bei den Leserinnen und Lesern, das ist seit jeher das Konzept der Regionalausgaben der Salzburger Woche. Ab sofort werden wir diesem Anspruch noch gerechter, denn mit dem SN-Airstream besucht quasi eine "rollende Redaktion" die Gemeinden. Der umgebaute Oldtimer ist de facto ein voll ausgestattetes modernes Video- und Tonstudio, in dem Livestreams, Video-Interviews und Podcasts ebenso produziert werden, wie Geschichten für die Printzeitung, den Online-Auftritt und die Social-Media-Kanäle der Salzburger Nachrichten sowie ihrer wöchentlichen Regionalausgabe im jeweiligen Bezirk - zum Auftakt betrifft es diese Woche die Pongauer Nachrichten.

Das Thema für die Premiere in Dorfgastein scheint fast aufgelegt: Vereine als sozialer Kitt unserer Gesellschaft. Auf die 1740 Einwohner der kleinsten Gemeinde im Gasteiner Tal kommen über 20 Vereine. Das ist unglaublich. Während sie andernorts weniger werden, haben sich in Dorfgastein zuletzt sogar drei neue zusammen gefunden. Unser Team bat ihre Vertreter in die Interview-Lounge des Airstream. Die daraus entstandenen Print- und Online-Berichte machen wir durch ein Logo (siehe oben) gut erkennbar. Vor Ort können Zaungäste den Redakteurinnen und Redakteuren bei der Arbeit über die Schulter schauen und ins Gespräch kommen. Exakt das ist der Sinn der Sache: sich wechselseitig auszutauschen. Damit es am Ende des Tages noch mehr Nachrichten aus nächster Nähe gibt.