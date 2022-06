Noch mehr Platz zur Entfaltung für die Kinder der Volksschule Grödig

Nach einem Jahr Bauzeit konnten die Sanierung und der Ausbau der Volksschule Grödig abgeschlossen werden. Es entstanden zusätzliche Klassen und Räume für die Nachmittagsbetreuung.

Rund drei Millionen Euro wurden in die Erweiterung und die Sanierung der Volksschule in Grödig investiert. In nur einem Jahr konnten die Bauarbeiten abgeschlossen werden. Drei zusätzliche Klassen und auch neue Räume für die Nachmittagsbetreuung sind entstanden. Die Kinder, aber auch Lehrerinnen und Lehrer, finden nun mehr Platz und ein optimales, zeitgerechtes Lernumfeld vor.



170 von 222 Kindern besuchen die Ganztagesschule

Die Direktorin der Volksschule Grödig, Doris Stadler, freut sich vor allem über "mehr als genug ...