Noch mehr Raum für die Jüngsten

Der neue Kindergarten im Zentrum von Bischofshofen wird ohne Personalsorgen eröffnet.

Die letzten Planungen laufen auf Hochtouren. Am 8. Juli wird der neue "Kindergarten im Zentrum" in Bischofshofen mit einem umfangreichen Rahmenprogramm eröffnet. "Wir planen aber keine großen Ansprachen, sondern die Kinder dürfen bei der Feier interviewen bzw. ihre Fragen an die Politik stellen", so die zuständige Stadträtin Ursula Pfisterer.

Die künftige Leiterin des Kindergartens, Pädagogin Renate Höller, war von Beginn an in die Planungen miteinbezogen. Diese starteten vor zwei Jahren mit dem Beschluss der Stadtgemeinde.



"Haben ...