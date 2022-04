Noch verständigen sie sich über Google

Die Aufnahme von Flüchtlingen hat in St. Gilgen Tradition. Mittlerweile konnten 73 Frauen und Kinder aus der Ukraine untergebracht werden.

"Wir sind praktisch schon so etwas wie eine Familie geworden", sagt Birgit Haberler und schaut auf den knapp zehn Monate alten Buben der ukrainischen Mutter. "Er hat binnen ein paar Tagen schon das Gehen gelernt", so die Mitarbeiterin des Vereins Rettet das Kind. Birgit Haberler, seit dem Vorjahr in Pension, hatte sich sofort mit einer zweiten Kollegin bereit erklärt, für den Verein bei der Betreuung von aus der Ukraine geflüchteten Frauen und Kindern zu helfen.

"In unserem Anwesen ...