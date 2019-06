Noch viel Schnee auf Salzburgs Bergen: Experte gibt Wanderern wichtige Tipps

Nach mehreren, dem vielen Schnee in den Bergen geschuldeten Unfällen wandte sich Klaus Wagenbichler, stv. Landeschef der Bergrettung, am Sonntag in einer Aussendung an alle Bergwanderer und -sportler:

Die extremen Schneefälle, so Wagenbichler, "haben im abgelaufenen Winter tolle Schitourenmöglichkeiten fast bis in den Frühsommer geboten. Allerdings hat der enorm viele Schnee auch negative Auswirkungen". So seien in etlichen Gebieten die alpinen Wege und Steige wegen umgestürzter Bäume und abgerutschter Wegbereiche nicht oder nur sehr erschwert begehbar. In den Hochlagen (ab 2000 Meter) liege noch eine fast geschlossene Schneedecke, "weshalb Wege und Markierungen, vor allem bei schlechter Sicht schwer zu erkennen sind". Reste von Lawinen, insbesondere in Gräben und Mulden, überdeckten überdies die Schmelzwasserbäche und seien wegen der zuletzt hohen Temperaturen "nicht immer tragfähig". Steile, vor allem nordseitige Schneehänge seien auch mit gutem Schuhwerk schwierig zu begehen. Das Abrutschen auf Schneefeldern, so Wagenbichler, "ist statistisch eine der häufigsten Unfallursachen am Berg". Durch die nun auch in großer Höhe anhaltende hohe Temperatur würden sich "durch Wärmerückstrahlung vom Fels Hohlräume im Schnee bilden, in die man einbrechen kann".

Der Experte der Bergrettung rät empfiehlt daher:

Gesperrte Wege zwingend meiden;

Touren genau planen (z.B.: Öffnungszeiten Schutzhütten/Wetter/Wegezustand;

Nur mit guter, angepasster Ausrüstung/Bekleidung ausrücken;

Ausbildung im Umgang/Handhabung der Ausrüstung (z.B.: Steigeisen)

* Rechtzeitiger Abbruch der Tour bei Eintritt nicht vorhergesehener Ereignisse

* Notfallmaterial (Erste Hilfe/Biwaksack) mitnehmen;

Notfallnummer (Bergrettung "140") ins Handy einspeichern;

Das Tourenziel den Angehörigen mitteilen, einschließlich geplante Rückkehrzeit.

Quelle: SN