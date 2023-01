Nockstein: Wanderin stürzt drei Meter ab

Sonntagnachmittag stürzte eine Salzburgerin am Nockstein drei Meter ab und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, meldet die Polizei Salzburg.

Am Sonntag gegen 14:37 Uhr rutschte eine 36-jährige Salzburgerin im Bereich des Gipfelkreuzes des Nocksteins bei der kurzen Kletterpassage aus und stürzte in weiterer Folge circa drei Meter auf den darunterliegenden Wanderweg. Dabei zog sich die Frau eine Gehirnerschütterung sowie einen Bruch des Wirbelfortsatzes im Bereich der Brustwirbelsäule zu.

Durch den Rettungshubschrauber Christophorus 6 wurde die Verletzte mittels Tau geborgen und zur weiteren Behandlung in die Notaufnahme des LKH Salzburg gebracht.

Am Einsatz beteiligt waren 12 Männer der Bergrettung Salzburg, zwei Polizeibeamte der Polizeiinspektion Hof sowie zwei Alpinpolizisten.