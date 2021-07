Nordisches Zentrum Saalfelden: Dieser Spatenstich war heiß ersehnt.

So viele Namen, so viele Gespräche, so viel Engagement und so viel Hartnäckigkeit. Bereits 2009 starteten die nun von Erfolg gekrönten Bemühungen für das Nordische Zentrum Saalfelden.

Aufzählungen hätten den Rahmen gesprengt, aber Bürgermeister Erich Rohrmoser und Vizebürgermeister bzw. Sportstadtrat Thomas Haslinger "mussten" beim feierlichen Spatenstich doch zwei Namen nennen. Franz Oberschneider und Hugo Seidl. Es sei vor allem auch "der Hartnäckigkeit, ja der Verbissenheit" der beiden Männer vom Skiklub Saalfelden zu verdanken, dass das Projekt nun umgesetzt ...