Nostalgieskifans trafen sich im Pinzgau Rennen auf Skiern wie anno dazumal

Restlos ausgebucht war die auf 100 Starter limitierte 19. Nostalgie-Skiveranstaltung am Samstag in Zell am See. Großes Bild: Starterinnen vom Team "Gluf'n" auf dem Weg zur Gondelbahn. Start war bei der Elisabethkapelle am Gipfel der Schmittenhöhe, Ziel der Stadtplatz in Zell am See. Gefragt war beim Riesenslalom in vier Wertungsklassen nicht die schnellste, sondern eine möglichst gleichmäßige Zeit in zwei Läufen. Gute Figur beim Rennen machte auch die aus der TV-Sendung "Silvia kocht" bekannte Silvia Schneider (l.).

Gewertet wurde in den vier Teilnahmeklassen Königsklasse, Kandahar, Retro und Olympia einerseits die schnellste Fahrzeit in beiden Durchgängen beim Riesentorlauf, aber vorallem auch die deckungsgleichste Fahrzeit. Beim Fernlauf ging es nur um sportliche Höchstleitung und schnellste Fahrzeiten. Mit einer Fabelzeit von 7.00 Minuten als erster im Ziel war Thomas Hollaus vom Team Bründl Sports, knapp gefolgt von Toni Herzog vom Team Anno 1900 Leogang und auf Platz 3 Heli Kröll von den Glemma Lattnflitzern. Bei den Damen triumphierte die Südtirolerin Dorothea Volgger, mit der Damen-Fabelzeit von 11,11 Minuten, dicht gefolgt von beiden Damen Erni Ortner (Anno 1900 Leogang) und Monika Filipska beide zeitgleich auf Platz 2.

Die Siegerinnen in den vier Klassen beim Riesentorlauf Deckungsgleiche Zeit waren (Königsklasse) Mojca Kriz (Slowenien), (Kandahar) Silvia Brummer (Ebensee Feuerkogel), (Retro) Evi Bacher (Südtirol) und in der Olympia-Klasse, Waltraud

Weber (Niederösterreich). Die Sieger bei den Männer: (Königsklasse) Volker Dollinger (Bayern), (Kandahar) Armin Wanke (Pinzgau), (Retro) Danjel Stropnik (Slowenien) und Erik Knut Windsteig (Pinzgau) in der Olympia-Klasse.