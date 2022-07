Personalmangel: Rupertustherme in Bad Reichenhall schließt Familienbereich

Wegen akutem Fachkräftemangel in systemrelevanten Bereichen der bei Salzburgern beliebten Rupertustherme in Bad Reichenhall muss das Familienbad vom 1. August bis voraussichtlich zum 30. September für das Publikumsschwimmen geschlossen werden.

Es sei keine leichte Entscheidung gewesen, gab Geschäftsführer Dirk Sasse am Freitag bekannt: "Der akute Fachkräftemangel in der Region hat nun auch die Rupertustherme erreicht. Uns fehlen in systemrelevanten Bereichen Mitarbeiter*innen, vor allem Fachangestellte für Bäderbetriebe für die Wasseraufsicht und Empfangs- und Rezeptionsmitarbeiter, aber auch Restaurantfachkräfte. Der Arbeitsmarkt ist leergefegt, das spüren auch andere Unternehmen in der Dienstleistungsbranche, jeder sucht Mitarbeiter*innen. Uns bleibt deshalb nichts anderes übrig, als die Notbremse zu ziehen, um wenigstens den Thermenbetrieb mit all seinen Gesundheitsleistungen und Angeboten sicherstellen zu können."

Derzeit seien ein Viertel der 90 zum Teil systemrelevanten Planstellen im Spa & Familien Resort Rupertustherme unbesetzt. Trotz eines eingeführten, umfangreichen Vergütungs- und Leistungspaketes und verstärkten Maßnahmen zur Akquise von neuen Mitarbeiter*innen, kämen seit Jahresanfang weniger Bewerbungen ins Haus, sagte Sasse.

Auch Leihfirmen haben kein Personal

Nicht einmal Leihfirmen könnten noch Personal stellen. Seit Juli greifen deswegen bereits einige Einschränkungen im laufenden Betrieb: Das Saunarestaurant ist geschlossen, genauso wie das Bistro im Familienbad, das Thermenrestaurant mit Terrasse ist in Betrieb. "Wir mussten auch zum Wohle unseres noch vorhandenen Personals reagieren, das auf Anschlag arbeitet und natürlich auch Anrecht auf Urlaub und Freizeitausgleich hat. Die Schulung und Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen in die Komplexität der Thermenabläufe bindet nochmals Personalkapazitäten", sagt Dirk Sasse.

Ab August werden nun alle Angestellten ausschließlich im Thermenbereich eingesetzt und das Familienbad vorübergehend für das Publikumsschwimmen geschlossen. Dafür kann der Teilbereich Therme mitsamt der Saunalandschaft und dem AlpGym FitnessCenter uneingeschränkt und ganztägig geöffnet bleiben. Im Rahmen der Daseinsvorsorge wird der Vereinssport weiterhin stattfinden, genauso wie der Schulschwimmunterricht nach dem Ende der Sommerferien.