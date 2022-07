Ersthelfer für das Glocknergebiet: Benjamin Huber aus Fusch ab sofort als Rotkreuz-First-Responder im Einsatz

Seit 2014 gibt es beim Roten Kreuz das sogenannte First-Responder-System: Ehrenamtliche, top ausgebildete Rettungssanitäter oder -sanitäterinnen werden bei Einsätzen in der Nähe ihres Wohnorts zusätzlich zum Rettungsdienst alarmiert. Durch ihre geografische Nähe sind sie bei Notfällen rasch am Einsatzort und übernehmen lebensrettende Sofortmaßnahmen. 57 "Ersthelfer von nebenan" sind salzburgweit ehrenamtlich aktiv - ab sofort ist auch Benjamin Huber (21) aus Fusch ein First Responder.

Ausgerüstet mit einem Notfallrucksack (medizinisches Equipment, Defibrillator, Funkgerät, Smartphone) steht "Ben" Huber nun in seiner Heimatgemeinde Fusch am Fuße des Glockners und auf der Großglockner Hochalpenstraße bei Rettungseinsätzen parat. Der 21-Jährige Benjamin, der von allen Ben genannt wird, sieht dies als seinen Beitrag für die Gemeinde: "Bei uns kennt jeder jeden, da will ich meinen Teil zum Ortsleben beitragen." Huber ist der vierte First Responder im Pinzgau; der 21-Jährige ist seit dreieinhalb Jahren beim Roten Kreuz Zell am See ehrenamtlich tätig und hat auch das Freiwillige Sozialjahr dort absolviert. Anton Voithofer, der Pinzgauer Bezirksrettungskommandant, ist über das ehrenamtliche Engagement sehr erfreut: "Neben seinem regulären Rettungsdienst, stellt Ben nun auch ehrenamtlich seine Freizeit in den Dienst der Lebensrettung. Das ist besonders und zeigt, dass es ihm eine Herzensangelegenheit ist", und ergänzt: "Besonderer Dank gilt der Gemeinde Fusch und der Großglockner Hochalpenstraßen AG, die die Ausrüstung finanziert haben." Salzburgs 57 First Responder haben laut dem Roten Kreuz allein im Jahr 2021 insgesamt rund 1400 Einsätze geleistet.