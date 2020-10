Notorisch rabiater Taxler: Wann zieht die Polizei diesen Mann aus dem Verkehr?

Ein Taxifahrer fällt seit Jahren durch Gewalt und Regelverstöße auf. Nunmehr wendet die Funktaxi Vereinigung sich abermals an die die Strafbehörde der Polizei.

Es war eine kleine Meldung. Ein türkischer Taxilenker (43) brachte am 19. Oktober eine Salzburgerin nach Hause. Dort angekommen, begann die 34-Jährige in ihrem Rucksack nach der Geldbörse zu suchen. Als der Taxifahrer behauptete, die Frau wolle nicht zahlen, entbrannte ein Streit. Im Zuge dessen riss der Taxler die Frau an den Schultern aus dem Wagen, warf sie zu Boden und stahl aus ihrem Rucksack das Handy. Er fuhr davon, konnte jedoch ausgeforscht werden. Der Mann ist den Behörden bestens ...