Notrufnummer des Roten Kreuzes in Salzburg vorerst nicht erreichbar

Es handle sich um ein technisches Gebrechen, informierte die Rettungsorganisation.

Am Montagabend fielen die Notrufnummern des Roten Kreuzes 144 (Rettung), 141 (Ärztebereitschaftsdienst) und 140 (Bergrettungsdienst) in Salzburg aus. "In Notfällen sind wir über die bekannten Notrufnummern von Polizei, Feuerwehr und den Euronotruf, also 133, 122 und 112 erreichbar. Die Kolleginnen und Kollegen informieren uns", erklärte Rot-Kreuz-Sprecherin Roberta Thanner.

Beim Ausfall der eigenen Notrufnummer handle es sich um ein technisches Gebrechen. An der Behebung werde gearbeitet, hieß es.