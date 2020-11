Notspital verzögert sich: Zwei Diplomkräfte fehlen

Die leer stehende Wehrle-Klinik soll genutzt werden, um die Spitäler in der Covid-Versorgung zu entlasten. Am Montag hätte der Betrieb starten sollen. Doch es fehlt das Personal.

In Salzburg wurden am Montag 468 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das liege in etwa im Schnitt der vergangenen Woche, der bei rund 500 Neuinfektionen liege, heißt es vonseiten des Landes Salzburg.

202 Personen sind derzeit wegen einer Coronainfektion in Spitalsbehandlung, 23 davon auf einer Intensivstation. Gesamt 267 Betten hat man derzeit in Salzburgs Spitälern für die Versorgung von Covid-Patienten reserviert. Sollten mehr Menschen wegen der Erkrankung eine Spitalsbehandlung benötigen, müssten weitere Bereiche geräumt werden, planbare Eingriffe wären ...