NS-Mahnmal in Leopoldskron wurde schwer beschädigt

Unbekannte Täter haben das im Juni 2009 im Salzburger Stadtteil Leopoldskron-Moos errichtete Denkmal "Niemals vergessen" umgerissen und dabei schwer beschädigt.

Eine Anrainerin hatte am 29. Februar die mutwillige Zerstörung gemeldet. Die mehrere Hundert Kilogramm schwere Skulptur am Schwarzgrabenweg/Kreuzung Kräutlerweg unweit der Kendlersiedlung erinnert an die Roma und Sinti, die in der NS-Zeit im "Zigeunerlager" Maxglan zwangsinterniert waren.

Die Sachbeschädigung wurde inzwischen bei der Polizei angezeigt. Das Mahnmal hatte die "Radiofabrik - das Freie Radio in Salzburg" im Rahmen eines EU-Projekts errichten lassen. Alf Altendorf von der Radiofabrik im SN-Gespräch: "Das Mahnmal wurde zehn Jahre lang von Anrainern liebevoll gepflegt. Es ist erschütternd, dass so etwas passiert. Wir bemühen uns jetzt, das Mahnmal wieder möglichst schnell in den Originalzustand zu bringen." Die Radiofabrik engagiert sich seit vielen Jahren für die NS-Erinnerungskultur in Salzburg.

Quelle: SN