Nun meisterte Hirscher auch die schwierigste Disziplin

Nach einer beispiellosen Karriere hat der Annaberger Serienweltcupsieger nun auch den scheinbar perfekten Absprung geschafft, analysiert "Tennengauer Nachrichten"-Redakteur Matthias Petry.

Dass Marcel Hirscher ein Weltklasseskifahrer ist, wissen wir seit Jahren. Vergangene Woche hat er nun auch die vielleicht schwierigste Disziplin gemeistert, an der schon die größten Athleten quer durch die Sportarten gescheitert sind - den perfekten Rücktritt.

Er verlässt die Weltcup-Bühne nicht, weil ihn eine Verletzung, ein Skandal oder eine familiäre Situation dazu zwingt; er lässt seine Karriere auch nicht Jahre nach seinen größten Erfolgen mit lauwarmen Top-15-Plätzen ausklingen. Nein. Er geht selbstbestimmt auf dem Höhepunkt einer langjährigen Erfolgsserie als amtierender Weltmeister und Olympiasieger sowie Serien-Gesamtweltcupsieger.

Er hat es allen gezeigt

Er hat allen alles bewiesen: Er wies 2012 als junger Läufer den alten Haudegen Ivica Kostelic in seine Schranken; er siegte und siegte, hängte unterwegs Weltklasseläufer wie Neureuter, Pinturault, Kristoffersen und Ligety manchmal um Sekunden ab; er "rettete" die Heim-WM 2013 in Schladming am letzten Tag im letzten Lauf; er fuhr mit angelaufener Brille (Schladming 2016) ebenso aufs Stockerl wie nach einem lebensbedrohlichen Drohnenabsturz (Madonna di Campiglio 2015); er holte sich 2018 bei wahnsinnigen Wetterverhältnissen und nur wenige Monate nach einem Knöchelbruch in Pyeongchang das lang ersehnte Olympiagold; auch das familiäre Glück mit Hochzeit und Nachwuchs 2018 bremste ihn nicht - und jetzt hat er auch noch den perfekten Absprung geschafft.

Da wurde auch die Nationalratswahl zweitrangig

Wie sehr dieser Schritt ganz Österreich bewegte, zeigen allein die TV-Zahlen: Rund 1,28 Millionen Zuschauer verfolgten laut "Salzburger Nachrichten" vergangenen Mittwoch die Liveübertragung des Pressetermins in der Salzburger Gusswerk-Lounge auf ORF und ServusTV - die dafür verschobenen TV-Diskussionen zur Nationalratswahl kamen danach nur auf 709.000.

Respektbekundungen für den Schritt, "ein Leben aufzugeben"

Für ihn selbst bedeute dieser Schritt nach all den Jahren nichts weniger als "ein Leben aufzugeben, nicht nur eine Karriere", betonte Hirscher. Dafür zollten ihm Freund und "Feind" großen Respekt, von den langjährigen Wegbegleitern Matthias Walkner und Anna Veith über Konkurrenten wie Henrik Kristoffersen und Alexis Pinturault bis hin zu Sportlegenden wie Lindsey Vonn und Annemarie Moser-Pröll. Viele der Meldungen auf Facebook, Instagram und Co. unterstrichen zudem Hirschers Legendenstatus mit dem Hashtag "Goat" ("Greatest of all time", engl. "Der Größte aller Zeiten").