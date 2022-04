Nunmehr suspendierter Salzburger Kripobeamter bekämpft seine Verurteilung

Es ist alles andere als überraschend: Jener langjährige Salzburger Drogenermittler, der am Donnerstag am Landesgericht Salzburg von einem Schöffensenat wegen 16-fachen Amtsmissbrauchs und zweifacher falscher Beweisaussage verurteilt worden war, geht in volle Berufung. Er hatte in erster Instanz vergleichsweise doch strenge 24 Monate Haft, acht Monate davon unbedingt, erhalten.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Symbolbild.