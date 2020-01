Nur 377 meldeten Zweitwohnsitz an

Bis Ende 2019 konnte man Zweitwohnsitze legalisieren. Die "großen Fische" taten das nicht.

Die Frist ist abgelaufen. Bis 31. Dezember 2019 hatten Besitzer von illegalen Zweitwohnungen die Möglichkeit, ihre Immobilien der jeweiligen Gemeinde zu melden und damit zu legalisieren. Eine neue, eigens gegründete Stabsstelle beim Land treibt die Dinge seit Jahresbeginn voran.

Sie evaluiert gerade den Erfolg der Aktion. Das Land will bekanntlich schärfer gegen leer stehenden oder zweckentfremdeten Wohnraum vorgehen. 20.000 bis 40.000 Zweitwohnsitze soll es mittlerweile im Bundesland geben. "In einigen Gemeinden betrug der Rücklauf 85 Prozent, in anderen deutlich weniger", sagt Landesrat Josef Schwaiger. Man habe es den Gemeinden so leicht wie möglich gemacht, Formulare ausgearbeitet, die nur weitergeschickt zu werden brauchten. Der ÖVP-Raumordnungsreferent und seine Fachbeamten klärten in persönlichen Treffen Immobilienmakler und Vertreter der Notariatskammer über die geplanten Maßnahmen auf. Viele hätten weiterhin geglaubt, es werde "schon nicht so schlimm kommen", beschreibt Schwaiger die Stimmung. Das neue Raumordnungsgesetz, das Strafdrohungen von bis zu 25.000 Euro vorsieht und im Extremfall sogar Zwangsversteigerungen, hat dann doch einige aufgeschreckt.

Gewerbetreibende vom Land mit Zweitwohnung

Beim Magistrat der Stadt Salzburg gingen 354 Anmeldungen ein, 377 Personen haben sich grundsätzlich deklariert, der größte Schwung zum Jahresende. Im Baurechtsamt will man die Fälle bis Ende März "sauber angeschaut" und geprüft haben, sagt Amtsleiter Alexander Würfl. Eines könne man jetzt schon sagen: "Die Eigentümer sind sensibler geworden. Man hat Angst, dass etwas ins Unrecht gezogen wird, was 20 Jahre gut gegangen ist." Fakt ist: Wer jetzt den Stempel "legal" erhält, hat "das persönliche Recht erworben, seine Zweitwohnung für Urlaub und Freizeit zeitlebens zu benutzen".

Wer sind die ehrlichen Besitzer, die sich nun gemeldet haben? Dem Anschein nach nicht die großen Immobilienhaie, die Projektentwickler und ausländischen Investoren, die die Preisspirale antreiben, sondern eher das bodenständige Publikum. Darunter "viele Salzburger vom Land, Gewerbetreibende, Selbstständige, die sich eine Wohnung in der Stadt zugelegt haben, Oberösterreicher, Wiener, Deutsche, Franzosen, Brasilianer, Auslandsösterreicher", so Würfl. Deklariert wurden "eher nicht Luxusimmobilien, sondern Garconnièren und Wohnungen, wo einer Geld anlegt oder für Kinder vorsorgt".