Nur ein bisschen noch Kind sein

Klimawandel, Ukraine-Krieg, Inflation - sogar die Kinder-Nachrichten im Fernsehen sind voll alarmierender Berichte, die einen optimistischen Blick in die Zukunft schwer machen. Wie sollen Kinder mit Hiobsbotschaften umgehen, die schon für uns Erwachsene schwer zu verdauen sind?

Den Kopf in den Sand zu stecken und so zu tun, als ginge uns die Welt um uns herum nichts an, ist aber natürlich keine Lösung. Die Probleme sind real. Ab einem gewissen Alter ist es auch gar nicht mehr möglich, Kinder vor allem Schlechten in der Welt abzuschirmen. Das klappt vielleicht bis zum Kindergarten. Spätestens mit dem ersten Flüggewerden im Volksschulalter hat man als Eltern nur mehr begrenzten Einfluss darauf, was auf den Nachwuchs den lieben langen Tag so einprasselt. Irgendwo laufen die Radionachrichten im Hintergrund, ein Gespräch unter Erwachsenen wird aufgeschnappt oder der Krieg ist Thema in der Schule, weil ein ukrainisches Flüchtlingskind in die Klasse kommt.

Um mit solchen Dingen nicht völlig unvorbereitet konfrontiert zu werden, sollten Kinder im Schulalter wohl zumindest in Grundzügen wissen, wie es in der Welt so zugeht. Diese Erkenntnis ändert aber nichts an meinem Wunsch, dass sich meine Kinder (8 und 9 Jahre alt) noch eine Zeit lang nicht zu viel mit diesen Dingen beschäftigen müssen. Sie sollen sich nicht davor fürchten, dass auch bei uns Bomben fallen könnten, dass uns der Klimawandel jede Lebensgrundlage nimmt oder die eigenen Eltern sich das tägliche Essen nicht mehr leisten können.

"Es gibt kein Alter, in dem alles so irrsinnig intensiv erlebt wird wie in der Kindheit. Wir Großen sollten uns daran erinnern, wie das war." Diese Sätze von Astrid Lindgren gehen mir durch den Kopf, wenn ich darüber nachdenke, wie sehr ich meine Kinder tatsächlich schon mit den Krisen dieser Welt konfrontieren möchte. Und ich ertappe mich beim Gedanken: Ein bisschen länger noch sollen sie Kind sein dürfen, an nichts denken müssen als ans nächste Spiel, den Schwimmbad-Ausflug oder den Besuch der Freunde. Nur ein bisschen noch.